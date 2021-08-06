Статус свободного агента в Лионеля Месси доводит клубы до безумия.

Аль-Садд предложил Лионелю Месси 3-летний контракт на космический 1 млрд евро, сообщает портал 101 Great Goals.

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Именно финансовые ограничения Ла Лиги помешали 34-летнему аргентинцу продолжить сотрудничество с Барсой, поэтому такая финансовая мотивация может убедить форварда. Также главным тренером катарского клуба является бывший партнер Лионеля – Хави Эрнандес.

Для сравнения, за последний год в Барсе Месси заработал около 90 млн евро.

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