"Альбиселестес" уверенно одолели Канаду и стали первым финалистом Копа Америка-2024. После игры Месси вышел пообщаться с прессой.

Суперзвезда сборной Аргентины объявил о завершении международной карьеры – финал Копа Америка станет прощанием

Большинство партнеров спокойно проходило за спиной Лео, но не Эмилиано Мартинес. Колоритный кипер вдруг взял и поцеловал капитана в шею. Месси лишь улыбнулся.

31-летний Мартинес постоянно спасает Аргентину в самые ответственные моменты и позволяет себе разнообразные выходки: танцует после сейвов, морально уничтожает оппонентов и показывает фанатам неприличные жесты.

Аргентина стала первым финалистом Копа Америка-2024, обыграв Канаду – Месси снова превзошел Роналду