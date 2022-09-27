Все привыкли, что Лео часто называют "Блохой" (La Pulga), но на этом животные фантазии не завершились.

Месси в сборной имеет странные отношения с хавбеком Атлетико – тот сначала "наехал" на Лео, а затем отбил от соперников

После победы над Гондурасом (3:0) Месси оставил радостную публикацию в Instagram. В комментарии залетели другие игроки сборной Аргентины и почему-то начали массово вспоминать о ласке (Сomadreja). "Ласка просто бешенная (Папу Гомес), "Вот как кусает ласка (Родриго де Пауль)".

"Ласка" – это новое прозвище Месси, которое ему придумали партнеры по сборной, сообщает Marca. Никто точно не знает его первопричину, но Лео якобы стали так называть из-за необычного размера какой-то части тела.

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