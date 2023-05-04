У Лео Месси есть несколько вариантов, где продолжить свою карьеру.

ПСЖ решил даже не пытаться продлить соглашение с аргентинцем после того, как он без разрешения руководства отправился в Саудовскую Аравию. Согласно информации агента ФИФА Марко Кирдемира, у Месси есть фантастическое предложение из арабской страны.

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"Лео не поедет в Барселону. У него есть предложение в размере 600 миллионов долларов от Аль-Хилаля. Месси ездил в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с представителями клуба. Лео хотел увидеть место, где он мог бы жить. Если его семья согласится на переезд, он будет играть в Саудовской Аравии", – цитирует Marca Кирдемира.

Отмечается, что отстранение Месси вызвано поездкой в Саудовскую Аравию, с которой у Катара сложные политические отношения. Если бы аргентинец поехал в другую страну подобной реакции со стороны клуба не было. Саудовцы стремятся провести ЧМ-2030, поэтому хотят привлечь к своему чемпионату как можно больше европейских футбольных звезд.

Напомним, что Барселона не потеряла надежд вернуть Лео Месси и уже направила предложение аргентинцу.

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