Победа Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч" изрядно порадовала его коммерческих партнеров.

Компания Adidas решила эффектно уважить своего самого звездного клиента.

"Я не знаю, побьет ли кто-нибудь этот рекорд": Месси – о своем 7-м "Золотом мяче" и конкуренции с Левандовски

Перед Эйфелеевой башней выстроились статуи 7 "золотых" козлов, символизирующих 7 "Золотых мячей" Месси. Это животное уже давно "сопровождает" 34-летнего аргентинца. На английский козел переводится как "goat", что очень органично вплетается в аббревиатуру Greatest of All Time (величайший всех времен).

Напомним, это первый "Золотой мяч" Месси в составе ПСЖ, все остальные были добыты в футболке Барселоны.

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