IFFHS – международная организация, собирающая и систематизирующая футбольную статистику мира. Каждый год они выбирают фаворитов и вручают им награды.

Барселона разработала план подписания Месси – большая чистка на 100 миллионов и список "жертв"

Лео Месси отметили в трех разных номинациях. Его признали лучшим игроком мира, плеймейкером и бомбардиром за 2022 год. Аргентинец с 2011 года выиграл 13 наград IFFHS WORLD AWARDS, что являєтся рекордом в истории международной федерации. К слову, Роберт Левандовски в 2021 году стал первым игроком, получившим четыре награды от IFFHS.

Отметим, что в прошлом году Месси выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира. В Катаре нападающий сыграл в семи матчах, набрав по системе гол+пас 10 очков. В текущем сезоне он сыграл за ПСЖ в 35 матчах во всех турнирах. В его активе 20 голов и 18 результативных передач.

Лапорта яростно атаковал Реал и ответил на дисквалификацию в ЛЧ – основное из наиболее ожидаемой пресс-конференции в футболе