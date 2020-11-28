Лондонский Челси присоединился к списку клубов, которые пытаются осуществить трансфер Месси, информирует Goal со ссылкой на журналиста Гильема Балаге.

Пике: Останется ли Месси в Барселоне? Нужно спросить об этом у него

Отметим, что контракт Месси с Барселоной действителен до лета 2021, после чего он может получить статус свободного агента. Лионель пытался покинуть каталонский клуб летом 2020 года, однако тогдашний президент "блаугранас" Хосеп Мария Бартомеу не отпустил опального аргентинца.

К слову, Месси в текущем сезоне сыграл в 11 матчах в составе Барселоны, записав в свой актив 6 голов и 4 ассиста.

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