Лионель Месси получил футболку Роберто Карлоса с автографом легенды Реала и сборной Бразилии.

Месси постеснялся попросить футболки у двух игроков и сейчас жалеет об этом

Ранее в интервью аргентинский форвард жалел, что потерял много возможностей обменяться футболками со своими любимыми игроками. В этом контексте Лионель вспоминал именно Карлоса и еще одну икону бразильского футбола – Роналдо.

Месси еще успел поиграть против Роберто Карлоса на старте своей карьеры в нескольких Эль Классико.

Унижение Реала, издевательство над соперниками и невероятные рекорды – 10 незабываемых моментов Месси в Барселоне