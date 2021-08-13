Месси получил долгожданный презент, о котором мечтал с начала карьеры
07:30 - Читати українською
Новоиспеченный форвард ПСЖ Лионель Месси пополнил свою коллекцию.
Лионель Месси получил футболку Роберто Карлоса с автографом легенды Реала и сборной Бразилии.
Месси постеснялся попросить футболки у двух игроков и сейчас жалеет об этом
Ранее в интервью аргентинский форвард жалел, что потерял много возможностей обменяться футболками со своими любимыми игроками. В этом контексте Лионель вспоминал именно Карлоса и еще одну икону бразильского футбола – Роналдо.
Месси еще успел поиграть против Роберто Карлоса на старте своей карьеры в нескольких Эль Классико.
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