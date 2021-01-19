Форвард Барселоны Лионель Месси узнал приговор по мотивам своих грубости в финале Суперкубка Испании против Атлетика (2:3).

Дисциплинарная комиссия дисквалифицировала звезду "блаугранас" на два матча, сообщает Marca.

Барселона – Атлетик – 2:3 – видео голов и обзор финала Суперкубка Испании с историческим удалением Месси

Ожидалось, что Месси пропустит минимум 4 матча, но несколько факторов способствовали смягчению приговора. Арбитр Хиль Мансано в рапорте описал фол аргентинца против Вильялибре, как "грубую игру", но не заметил в действиях Лео преднамеренной агрессии. Также важным стал повтор с камеры за воротами, на котором нарушение игрока Барселоны не выглядит таким грубым, как на общем плане.

Из-за дисквалификации Месси пропустит матч Кубка Испании против Корнельи (21 января) и поединок Примеры против Эльче (24 января).

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