toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Месси получает кайф от футбола – 5-кратный обладатель "Золотого мяча" сыграл с детьми на пляже

19 июля 23:31 34 Читати українською
Месси получает кайф от футбола – 5-кратный обладатель "Золотого мяча" сыграл с детьми на пляже
Месси на отдыхе с семьей / Соцсети

Аргентинский нападающий получает удовольствие от игры в футбол даже вне поля.

Сейчас нападающий сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси вместе со своей семьей отдыхает на небольшом частном острове в Антлантическом океане.

Месси продолжает отдых на островах – аргентинец не отказывает себе в бутылке пива

Кто-то снял момент, когда Лео играл в футбол с местными детьми на пляже, и выложил видео в интернет. На нем Месси в команде с самым младшим мальчиком играет против трех подростков.

Месси кардинально сменил имидж на островах, а фанаты Барселоны заметили хороший знак

К слову, недавно Месси в составе сборной Аргентины завоевал третье место на Копа Америка, победив Чили в решающем матче. Правда, игрок Барселоны был удален на тридцать седьмой минуте игры.

blog_ava
Вацко покинул ТК Футбол 1/2 – Денисов назвал причину
19 июля
1954
Теги
Испания Видеоновости Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
27
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук