Месси получает кайф от футбола – 5-кратный обладатель "Золотого мяча" сыграл с детьми на пляже

Аргентинский нападающий получает удовольствие от игры в футбол даже вне поля.

Сейчас нападающий сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси вместе со своей семьей отдыхает на небольшом частном острове в Антлантическом океане.

Месси продолжает отдых на островах – аргентинец не отказывает себе в бутылке пива

Кто-то снял момент, когда Лео играл в футбол с местными детьми на пляже, и выложил видео в интернет. На нем Месси в команде с самым младшим мальчиком играет против трех подростков.

Месси кардинально сменил имидж на островах, а фанаты Барселоны заметили хороший знак

К слову, недавно Месси в составе сборной Аргентины завоевал третье место на Копа Америка, победив Чили в решающем матче. Правда, игрок Барселоны был удален на тридцать седьмой минуте игры.