Месси показал видео тренировки с огромным псом

Лионель Месси со своей собакой / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси не забывает о футболе даже во время отпуска.

Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своем профиле в Инстаграме опубликовала видео, на котором аргентинец играет в футбол со своей собакой. 31-летний нападающий Барселоны демонстрирует отличную технику обращения с мячом и не оставляет шансов своему любимцу.

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Напомним, что Месси в составе сборной Аргентины принимал участие в ЧМ-2018. Его команда в 1/8 финала турнира уступила будущему чемпиону – Франции.