"В составе ПСЖ для меня многое случилось впервые. Помню свой первый матч против Реймса. Это была моя первая игра на Парк де Пренс, это было сильно.

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Потом я впервые забил в чемпионате Нанту. Кроме того, я открыл для себя Париж. Первый год в ПСЖ принес много эмоций", – цитирует аргентинца пресс-служба парижан .

Заметим, кампания 2021/22 у Лионеля Месси была не лучшей, учитывая его топ-уровень. В 34 поединках за ПСЖ Вингер забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач.

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