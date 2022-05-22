"Сезон закончился, и я хотел поблагодарить своих товарищей по команде за то, как они относились ко мне после переезда, и моей семье за то, что они всегда меня сопровождали и поддерживали.

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Это был другой год из-за всего случившегося. В конце концов, мы выиграли лигу. Я очень рад этой победе, потому что это мой первый титул здесь, в Париже. У нас остался горький осадок от поражения в плей-офф Лиги чемпионов, когда мы были лучшей командой, но в то же время я счастлив, что выиграл еще один титул. Это тоже было одной из наших целей.

Я уверен, что в следующем сезоне нас ждут хорошие вещи. Это будет важный сезон, и мы будем бороться за то, чтобы сполна доказать свою амбициозность. До скорой встречи!" – написал Месси в соцсетях.

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