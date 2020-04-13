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Месси поблагодарил врачей за спасение человечества от коронавируса

10:30 23 Читати українською
Месси поблагодарил врачей за спасение человечества от коронавируса
Лионель Месси

Один из лучших футболистов современности Лионель Месси отдал должное "неизвестным героям", которые борются с пандемией.

"Завершилась всемирная неделя медицинских работников. Вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить им искреннюю благодарность за проделанную работу.

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Неизвестные герои, которые проводят долгие дни и ночи вдали от своих семей, чтобы наши семьи были в безопасности во время пандемии COVID 19.

Несмотря на все трудности, они преданно продолжают помогать беременным женщинам, а также защищать детей и подростков", – написал Месси в Instagram.

Отметим, что количество инфицированных коронавирусом достигает двух миллионов человек. Более 100 тысяч умерли от COVID 19. Хуже всего ситуация в США, Испании и Италии.

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Ayer terminaba la Semana Mundial de los trabajadores de Salud y, junto a @unicef , quiero hacerles llegar mi más profundo agradecimiento por la tarea que realizan. Héroes anónimos que soportan largos días y noches lejos de sus familias, para que las nuestras estén a salvo del # COVID19. Por continuar, pese a todo, su noble compromiso de cuidar a las mujeres embarazadas, y mantener a las niñas, niños y adolescentes protegidos. _______ Yesterday the World Health Worker Week came to an end and, together with @unicef, I want to express my deepest gratitude for the work they do. Anonymous heroes who endure long days and nights away from their families, so that ours can be safe from #COVID19. For continuing, despite everything, their noble commitment to caring for pregnant women, and keeping children and adolescents protected. #YoMeQuedoEnCasa #StayAtHome #Unicef

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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Теги
Испания коронавирус Лионель Месси Лионель Месси
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