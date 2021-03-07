Лионель Месси с сыном на выборах прездента Барселоны / Твиттер Жерарда Ромеро

Сегодня, 7 марта, проходят выборы президента Барселоны. Трое кандидатов – Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша – претендуют на главную должность в клубе.

Лапорта пообещал Месси галактическое приобретение – экс-звезда каталонцев поможет с трансфером

Первым среди игроков "блаугранас" выполнить свой гражданский долг пришел лидер команды – Лионель Месси. Помогал аргентинцу в непростом выборе его старший сын Тьяго.

Напомним, голосование продлится до 21:00. В общем, свой голос за желаемого кандидата смогут отдать 110 тысяч "сосиос".

Выборы президента Барселоны: социологи назвали победителя, приговор для Месси и Неймара