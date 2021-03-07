Месси первым из всех игроков Барселоны проголосовал на выборах президента клуба – у Лео был особый помощник
13:12 - Читати українською
Лидер "сине-гранатовых" сделал свой выбор относительно будущего клуба.
Сегодня, 7 марта, проходят выборы президента Барселоны. Трое кандидатов – Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша – претендуют на главную должность в клубе.
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Первым среди игроков "блаугранас" выполнить свой гражданский долг пришел лидер команды – Лионель Месси. Помогал аргентинцу в непростом выборе его старший сын Тьяго.
Напомним, голосование продлится до 21:00. В общем, свой голос за желаемого кандидата смогут отдать 110 тысяч "сосиос".
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