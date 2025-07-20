Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам без учета пенальти.

Звезда Интер Майами Лионель Месси приобщился к разгрому Нью-Йорк Ред Буллз в очередном матче чемпионата МЛС. Команда аргентинца выиграла со счетом 5:1, а сам Месси сделал дубль.

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Эти голы помогли Месси установить новый рекорд – аргентинец забил уже 764 гола с игры, что является лучшим показателем за всю историю футбола. По этому показателю он обошел Криштиану Роналду, в активе которого 763 мяча без учета пенальти.

Особенно впечатляет то, что Месси достиг этого результата значительно быстрее – на 167 матчей раньше, чем его главный конкурент.

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