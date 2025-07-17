Как сообщает GiveMeSport, Интер Майами близок к трансферу хавбека Атлетико Родриго Де Пауля – стороны договариваются об аренде с правом выкупа за 17 миллионов евро плюс бонусы.

Интер Майами хочет подписать "охранника Месси"

31-летний аргентинец может стать ключевым усилением для Месси – близкого друга и партнера по сборной, с которым он выиграл ЧМ-2022. Интер Майами давно ищет топового игрока в помощник Месси, рассматривая различные варианты – от Неймара до Де Брюйне.

Де Пауль в прошлом сезоне попал в символическую сборную Ла Лиги. В его активе также капитанство в Удинезе, где он провел пять сезонов.

В составе Атлетико Де Пауль провел 187 матчей, в которых отметился 14 голами и 26 ассистами.

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