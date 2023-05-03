Резкие заявления ПСЖ относительно отъезда Лео Месси в Саудовскую Аравию с коммерческой целью сильно отличаются от того, как аргентинец описывает ситуацию, сообщает AS.

ПСЖ немедленно выбросил Месси из состава – наказание за дерзкую выходку Лео

По информации издания, Месси попросил разрешения на поездку, поскольку обычно команда получает отдых в понедельник и вторник, если проводила игру в воскресенье. Лионель узнал об изменении планов – проведение тренировки – уже когда прибыл в Саудовскую Аравию. Интересно, что Лео уже дважды отменял эту поездку, но дальше оттягивать было невозможно, потому что в стране вскоре начнется невероятная жара.

Напомним, из-за этой поездки, которую ПСЖ называет несанкционированной, Месси отстранен от команды на 2 недели. Для Лео это второй сезон в составе ПСЖ. Сейчас аргентинец может похвастаться всего Форварду приписывают желание вернуться в Барселону.

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