Месси озвучил Барселоне радикальное решение по поводу своего будущего – полетят головы

Лионель Месси готов покинуть Барсу. Аргентинец приостанавливает переговоры о продлении контракта, действующего до лета 2021 года.

Месси устал от постоянных нападок на свою персону. Авторитетное радио Cadena SER устами Ману Карреньо (более 400 тысяч читателей в Твиттере) этой ночью шокировало Испанию инсайдом об очередном разломе в отношениях Лео и руководства каталонского гранда. Хотя переговоры отца футболиста с Бартомеу еще недавно проходили успешно, после серии неудач и скандалов все изменилось. Сейчас президента "блаугранас" с подачи главной звезды рисуют злым дядей, который может в глаза сказать одно, а на следующий день сделать совершенно обратное.

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Messi in a big game: pic.twitter.com/sSTt2RFKjm — Baran (@RonaIdoEdition) July 1, 2020

Более того, на сегодняшний день 33-летний аргентинец планирует покинуть Камп Ноу после завершения сезона 2020/21. Сейчас Лионелю очень не нравятся все те утечки информации из клуба и частных разговоров, в которых на плечи футболиста возлагают главную вину за то, что происходит с вице-лидером чемпионата Испании. Например, именно ему приписывают влияние на формирование состава команды в угоду своим друзьям Видалю и Суаресу и против Гризманна.

Капитан не понимает, почему Барселона не вернула Неймара, ведь Лео должны окружать самые лучшие. Аргентинец зол из-за способа построения команды, токсического окружения вокруг нее и приписывания ему большей роли, чем он выполняет на поле – как будто он принимает ключевые решения, на которые на самом деле не имеет никакого влияния. Месси обвиняет руководство Барселоны в контролируемых сливах информации в прессу с целью очернить его, хотя, очевидно, сам мог поспособствовать утечке слухов о срыве переговоров.

Así te ha contado @ManuCarreno la noticia con la que hemos abierto @ElLarguero



La idea de Messi ahora mismo es terminar su contrato en 2021 y abandonar el Fútbol Club Barcelona pic.twitter.com/mStYSeYdQQ — El Larguero (@ellarguero) July 2, 2020

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Не исключено, что это просто очередная попытка надавить на клуб. Как уже неоднократно было раньше, когда Лионель требовал либо повышение зарплаты, либо усиление команды. Сейчас испанские журналисты видят в его намерениях еще и желание получить большее влияние на ситуацию в клубе и построение нового проекта с Хави или Куманом во главе. А в итоге ситуация завершится традиционно – стороны таки продолжат соглашение до июня 2023 года.

В то же время аргентинец дает понять свое отношение к актуальному директорату Барсы. Новые выборы президента состоятся только после сезона 2020/21. Месси имел возможность активировать пункт о разрыве контракта до 10 июня, но не воспользовался ею и точно проведет как минимум ближайший год в "сине-гранатовой" футболке. Не исключено, что Лео отправляет сигнал, что он не хочет сотрудничать именно с этим руководством, поэтому бесплатно покинет Камп Ноу, если Хосеп Мария Бартомеу продолжит свое правление.

— Messi's message is clear. If Bartomeu is the president, he will not stay. [ser] pic.twitter.com/CbATHEYLe2 — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 2, 2020

При таком раскладе невозможно себе представить, что главные люди в офисах каталонского клуба сохранят свои должности. Собственные планы игрок уже озвучил наиболее влиятельным партнерам в раздевалке. Месси признался, что не хочет становиться проблемой для команды, и вспомнил свои слова о желании оставаться лишь до тех пор, пока ему будут рады в клубе.

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