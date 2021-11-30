"Хотя я всегда ставил команду повыше, не могу скрыть радость от завоевания еще одного "Золотого мяча". Хочу поблагодарить вас, посвятить эту награду своим коллегам и штабу сборной Аргентины за этот прекрасный год, который мы прожили. Также благодарен Барселоне и ПСЖ.

Месси – обладатель "Золотого мяча-2021"

И, конечно, моя семья и друзья, как и те, кто поддерживает меня, кто рядом со мной, кто заботится обо мне и помогает показывать яркую игру каждый день. Без них это было бы невозможно. И спасибо France Football за такую ​​церемонию и награду. Всех крепко обнимаю", – написал Лео в своем Instagram.

Напомним, Месси опередил в голосовании форварда Баварии Роберта Левандовски, лидера Реала Карима Бензема и хавбека Челси Жоржиньо. Приз ему вручил Луис Суарес. "Золотой мяч" этого года стал седьмым для Месси. Ранее он получил титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси