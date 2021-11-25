Месси отреагировал на годовщину смерти Марадоны – легенда не увидел великой победы Аргентины
Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси с болью вспоминает потерю культового соотечественника.
"Такое странное чувство, кажется, что это произошло вчера. Просто невероятно, что прошел год... Уже без него Аргентина снова стала чемпионом Копа Америка после стольких лет.
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Вы всегда думаете, что в какой-то момент снова увидите его по телевизору – он будет давать интервью или что-нибудь обсуждать. Очень много времени прошло со дня его смерти, но такое впечатление, будто это было вчера. Я всегда буду помнить лучшие воспоминания, которыми мы делились. Те моменты, которые мне удалось провести с ним", – приводит слова Месси Marca.
Напомним, Марадона скончался 25 ноября прошлого года. Причиной смерти стал отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Легенду похоронили неподалеку от Буэнос-Айреса рядом с его родителями.