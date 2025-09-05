"Как я уже говорил ранее, я не думаю, что буду играть еще один чемпионат мира. В моем возрасте логично думать, что я могу и не попасть.

День за днем я стараюсь чувствовать себя хорошо и, прежде всего, быть честным с собой. Когда мне хорошо – я наслаждаюсь. Но когда нет – честно говоря, не получаю удовольствия. И если это так, я лучше не буду там. Посмотрим. Я еще не принял решение насчет чемпионата мира. Матч за матчем я доиграю сезон, потом будет предсезонка, и через пол года увидим, как буду чувствовать себя. Надеюсь, что смогу хорошо завершить этот сезон в МЛС, провести качественную подготовку в 2026-м и тогда приму решение", – цитирует Месси GOAL.

Также Месси поделился впечатлениями от эмоционального прощания с аргентинскими болельщиками: "Иметь возможность завершить здесь именно так – это то, о чем я всегда мечтал, завершить с моими людьми. Много лет я чувствовал любовь Барселоны, и моя мечта была почувствовать то же самое в своей стране. Многое говорили годами, но я сохраню хорошие моменты, которые мы пережили с командой, что пыталась, но не могла выиграть все, пока это в конце концов не произошло для меня и нескольких игроков моего поколения. Все, что мы пережили, было прекрасным".

Напомним, что Месси отметился дублем против Венесуэлы (3:0) в прощальном матче перед аргентинскими болельщиками в квалификации к чемпионату мира-2026.

