"Месси сказал, что останется еще на год, но если мы будем играть хорошо и мы выиграем титулы, тогда кто знает, передумает ли он. Если мы достигнем успеха, иметь гораздо лучшие шансы.

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Для Лео Луис Суарес похож на брата, они были вместе целыми днями. Ему было больно видеть, как Луис ушел, когда он этого не хотел. Я надеюсь, что со временем он будет чувствовать себя лучше, и мы сможем рассчитывать на то, что Лео выигрывает титулы.

В конце концов это все равно, что когда вы расстаетесь со своей женой или лучшим другом, это сложные процессы. Сейчас мы сделаем все, чтобы Месси чувствовал любовь в клубе", – приводит слова Роберто Mundo Deportivo со ссылкой на газету Ara.

Напомним, Суарес, несмотря на свое желание остаться, был вынужден покинуть Барселону и накануне стал игроком мадридского Атлетико. Экс-партнер уругвайца Лионель Месси в одной из соцсетей высказался в поддержку Луиса, обвинив руководство "блаугранас" в неуважении к своим игрокам. Этот пост впоследствии почти перерос в флэш-моб – много футболистов (Неймар, Дани Алвес, Ахмед Мидо) выступили в защиту экс-форварда Барселоны.

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