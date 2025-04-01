Нападающий Лионель Месси не сможет рассчитывать на защиту своего охранника во время матчей.

Яссин Чеуко, который охраняет форварда Интер Майами и сборной Аргентины, неоднократно выбегал на поле, перехватывал или оттягивал болельщиков, которые хотели обняться с Месси или взять у него автограф. Как сообщает Marca, больше охранник не сможет находиться на поле.

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"Мне больше не разрешают выходить на поле в США. Я работал семь лет в Европе – во время матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов. И только шесть человек вышли на поле.

Я приехал в США, и за 20 месяцев, что я нахожусь здесь, на поле вышли 16 человек – с этим здесь есть огромная проблема. Проблема не во мне, позвольте помогать Месси.

Нравятся МЛС и КОНКАКАФ, но мы должны работать вместе. Я не лучше всех, но у меня есть опыт, полученный в Европе. Что ж, ладно, я понимаю это решение", – цитирует издание Чеуко.

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