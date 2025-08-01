Месси продлит контракт с Интером Майами еще на 3 сезона, до 2028 года, утверждает журналист Хави Кампос.

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Соглашение будет гибким. После каждого сезона Месси будет иметь право прекратить сотрудничество в одностороннем порядке. Интер Майами также будет иметь такой пункт, но только после второго сезона. Если же Лео отработает полный новый контракт, то будет играть во Флориде до 41 года.

Напомним, Криштиану Роналду уже официально продлил свое соглашение с Аль-Насром, но только до лета 2027-го.

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