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Месси опередил Роналду на 13 млн евро – обновленный рейтинг доходов игроков

19:48 71 Читати українською
Месси опередил Роналду на 13 млн евро – обновленный рейтинг доходов игроков
Лионель Месси / Фото Eurosport

Авторитетное издание France Football заглянуло в карманы звездных футболистов.

Лидер Барселоны Лионель Месси защитил титул самого высокооплачиваемого игрока мира – за прошлый год доход аргентинца составил 131 млн евро.

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Криштиану Роналду увеличил свою прибыль на 5 млн евро в сравнении с предыдущим показателем и занимает второе место с 119 млн. Третьим финиширует звезда ПСЖ Неймар – 95 млн.

Другие игроки далеко позади этой троицы. Для сравнения, на 4-м месте расположился еще один нападающий Барсы Гризманн с 38 млн.

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