Компания Nielsen, которая занимается маркетинговыми исследованиями, составила список наиболее ликвидных спортсменов 2020 года.

На вершине списка оказались два лучших футболиста современности. Заметим, что Nielsen составил рейтинг, учитывая четкие критерии для ликвидности брендов спортсменов: "влиятельность", "достижения", "актуальность", "резонанс" и "доход".

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Месси опередил Роналду лишь на два пункта. Заметим, что Лионель только у разделе "доход" стал лучше Криштиану. Подробнее с рейтингом можно ознакомиться здесь.

К слову, в первую десятку попали сразу пять футболистов. Кроме Месси и Роналду, это Неймар (6 место), Мохамед Салах (9) и Пауло Дибала (10). Единственной представительницей женщин в топ-10 стала канадская теннисистка Бьянка Андрееску – 5 позиция.

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