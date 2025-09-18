Лионель Месси присоединился к Интеру Майами в 2023 году, подписав контракт на два сезона. Американский клуб хочет удержать аргентинца в своей команде.

Как сообщает ESPN, 38-летний форвард и Интер Майами приблизились к подписанию нового соглашения сроком на несколько лет. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, осталось согласовать лишь несколько деталей.

Месси сыграл за Интер Майами в 75 матчах, в которых отметился 62 голами и 30 результативными передачами. С клубом он получил титул чемпиона МЛС в 2024 году, а также выиграл Кубок лиг в 2023-м.

