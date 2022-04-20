Нападающий удивлен появлением слухов о его возможном уходе из ПСЖ. Месси ни разу не задумывался о смене клуба, потому следующий сезон гарантированно проведет в составе французского гранда.

ПСЖ хочет избавиться от друзей Месси

Даже свист трибун в адрес Лео после вылета из Лиги чемпионов от Реала не поменял мнение форварда, хотя и стал для него неприятным сюрпризом. Несмотря на это, Месси настроен еще раз попытаться выиграть ЛЧ. Нападающий понимает, что в следующем сезоне должен улучшить свою результативность – тем более, что ПСЖ практически наверняка потеряет Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Дебютный сезон в Париже получился для 34-летнего аргентинца провальным. Месси забил всего 8 голов (из них 5 – в Лиге чемпионов), а единственным трофеем команды станет чемпионство в Лиге 1.

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