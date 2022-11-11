Лионель Месси выиграл голосование за лучший гол в группах, сообщает пресс-служба УЕФА. Фанатам больше всего понравился мяч звезды ПСЖ в 3 туре против Бенфики. Аргентинец обводным ударом завершил комбинацию с образцами идеальной футбольной геометрии.

Месси и Мбаппе во главе мегазвездной атаки – сборная лучших по итогам группового этапа Лиги чемпионов

Месси забрал и третье место – отличный выстрел шведой в ворота Маккаби Хайфа. Доминацию Лео разбавил лишь занявший второе место Эрлинг Холанд, который акробатически огорчил свою бывшую команду, Борусию Дортмунд. В топ-10 также попали Вандерсон Галену (Порту), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Килиан Мбаппе (ПСЖ, дважды), Артур Гомес (Спортинг Л) и Ферран Торрес (Барселона).

Messi's superb curling effort voted Goal of the Group Stage! #UCLGOTGS | @heineken pic.twitter.com/uQcsLMO4lk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 11, 2022

Теперь матчей Лиги чемпионов не будет аж до 14 февраля следующего года, когда начнутся первые встречи в рамках 1/8 финала.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов: Ливерпуль – Реал, ужас для Месси, особенная миссия Яремчука