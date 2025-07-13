Дубль Лео принес Интеру пятую победу подряд в чемпионате. Очередной жертвой 38-летней легенды стал Нэшвилл.

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Месси отмечался на 17-й минуте каждого из таймов. Первый гол – коварный удар со штрафного во вратарский угол. Аргентинец оформил 69-й гол в карьере прямым ударом со штрафного. После перерыва Хани Мухтар сравнял счет, но кипер Нэшвилла Джо Уиллис захотел сделать Месси еще один подарок. 36-летний вратарь в стиле компьютерных симуляторов начал показывать технику, но в итоге просто отдал мяч Лионелю – 2:1.

Звезда Интера Майами оформил пятый подряд дубль в матче МЛС, обновив свой же рекорд. Всего в чемпионате у него 16 + 8. "Цапли" по потерянным очкам являются лучшей командой таблицы, но нужно наверстывать три тура, которые были пропущены из-за Клубного чемпионата мира.

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