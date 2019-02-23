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Месси оформил 50-й хет-трик в карьере

19:43 75 Читати українською
Месси оформил 50-й хет-трик в карьере
Лионель Месси / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Лионель Месси помог своей команде обыграть Севилью в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Каталонцы дважды уступали по ходу встречи, но Месси дважды сравнивал счет, а в конце матча принес Барселоне победу.

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Этот хет-трик стал для аргентинца юбилейным. Лео 50 раз забивал по 3 гола в матче за клуб (46) и сборную (4).

В нынешнем сезоне Месси провел за Барселону 23 матча в чемпионате Испании, в которых забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.

Барселона победила на выезде Севилью благодаря хет-трику Месси и закрепила лидерство в Ла Лиге

Испания25 турРамон Санчес Писхуан (Севилья)

Севилья - Барселона: Суббота 23 февраля 2019

Севилья
Матч окончен
2 : 4
Барселона
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