Аргентинец попал в заявку команды на поединок 22 тура против Реймса.

Месси не получил вызов в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ – такого не было больше 5 лет

Месси еще не выходил на поле в 2022 году. Лионель имел некоторые осложнения после коронавируса и провел 2 недели на изоляции. Мбаппе также находится в составе ПСЖ, а вот Неймар продолжает восстановление после травмы.

В нынешнем сезоне Месси провел 16 матчей, в которых отличился 6-ю голами и 5-ю ассистами. Поединок ПСЖ – Реймс состоится 23 января, начало в 21:45.

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