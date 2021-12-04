Я никогда не сравнивал себя с Марадоной. Честно, я никогда не сравнивал себя с Диего, абсолютно никогда.

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Я никогда не обращал внимания на такие сравнения, хотя в прошлом меня беспокоили некоторые критические замечания. У меня было тяжелое время в национальной команде, но по другим причинам. Я часто получаю определенную порцию критических изречений, что злит меня, но они остаются в раздевалке.

Они должны оставаться там, в привате. Эта интимность делает команду сильнее, плюсом является то обстоятельство, что мы можем разозлиться и сказать друг другу в глаза вещи, которые можно улучшить. Это случается со мной, случается с другими игроками", – приводит слова аргентинца AS.

Напомним, что Диего Марадона и Лионель Месси пересекались в сборной Аргентины, когда чемпион мира-1986 работал во главе "альбиселесте" в 2008-2010 гг.

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