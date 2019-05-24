Месси оценил вину Вальверде в фиаско Барселоны в Лиге чемпионов и прокомментировал будущее специалиста

Нападающий Барселоны Лионель Месси оценил работу Эрнесто Вальверде на тренерском мостике каталонского клуба.

"Думаю, Вальверде проделал невероятную работу в Барселоне. Трудно винить нашего тренера за поражение от Ливерпуля в Лиге чемпионов. Нужно винить игроков. Мы показали удручающий футбол.

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Конечно, я был бы рад, если бы Вальверде продолжил тренировать Барселону. В прошлом сезоне мы выиграли два трофея, но потерпели поражение от Ромы в ЛЧ. В этом сезоне у нас есть шанс повторить кубковый дубль, и это важно", – приводит слова Месси Barca Blaugranes.

Напомним, Барселона проведет финальный матч Кубка Испании против Валенсии 25 мая, начало в 22:00.

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