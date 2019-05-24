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Месси оценил вину Вальверде в фиаско Барселоны в Лиге чемпионов и прокомментировал будущее специалиста

24 мая 21:23 223 Читати українською
Месси оценил вину Вальверде в фиаско Барселоны в Лиге чемпионов и прокомментировал будущее специалиста
Эрнесто Вальверде и Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Нападающий Барселоны Лионель Месси оценил работу Эрнесто Вальверде на тренерском мостике каталонского клуба.

7’ Дивок Ориджи
54’ Джорджиньо Вейналдум
56’ Джорджиньо Вейналдум
79’ Дивок Ориджи
 
7’ Дивок Ориджи
54’ Джорджиньо Вейналдум
56’ Джорджиньо Вейналдум
79’ Дивок Ориджи

"Думаю, Вальверде проделал невероятную работу в Барселоне. Трудно винить нашего тренера за поражение от Ливерпуля в Лиге чемпионов. Нужно винить игроков. Мы показали удручающий футбол.

Месси впервые прокомментировал позорное поражение Барселоны от Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов

Конечно, я был бы рад, если бы Вальверде продолжил тренировать Барселону. В прошлом сезоне мы выиграли два трофея, но потерпели поражение от Ромы в ЛЧ. В этом сезоне у нас есть шанс повторить кубковый дубль, и это важно", – приводит слова Месси Barca Blaugranes.

Напомним, Барселона проведет финальный матч Кубка Испании против Валенсии 25 мая, начало в 22:00.

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