Месси оценил перспективы Фати в Барселоне

Форвард Барселоны Лионель Месси поделился впечатлениями от игры вундеркинда "блаугранас" Ансу Фати.

"Я заметил Фати сразу, как только первый раз увидел его на тренировке.

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Ему нужно не торопиться и развиваться постепенно, ведь Ансу только 16 лет. У него есть потенциал, чтобы стать отличным игроком, но мы все должны ему помочь", – цитирует Месси Goal.

Напомним, 16-летний нападающий уже провел 4 матча в нынешнем сезоне Ла Лиги, в которых отметился двумя голами и ассистом. Ансу на Камп Ноу уже называют "новым Месси".

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