"Манчестер Юнайтед – очень сильная команда с отличными игроками. Криштиану уже был знаком с этим клубом, но это было на другом этапе его карьеры и сейчас он удивительно адаптировался. Он начал забивать с самого начала, как всегда это делает, и не почувствовал проблем с адаптацией.

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В Премьер-лиге Манчестер Юнайтед не так хорошо выступает, как все мы надеялись, но это очень сложный турнир, где все меняется. После декабря многое может измениться, может произойти все что угодно.

Прошло много времени, когда мы с Роналду перестали выступать в одной лиге. Мы соревновались индивидуально и командами, ведя борьбу за те же цели. Это был очень хороший период для нас и для фанатов. Это замечательное воспоминание останется в истории футбола", — цитирует Месси Marca.

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