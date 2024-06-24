"Эпоха Гвардиолы всех немного запутала. Все захотели, чтобы их команды играли именно так. Даже 6-7-летним мальчикам начали говорить, что им нужно играть в два касания, быстро. Я думаю, что в этом возрасте должно происходить немногое из того, что произошло со мной... Не следует забирать у детей их искренность.

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До того я не обращал особого внимания на тактику, а с Гвардиолой я многому научился. Я начал лучше понимать игру, пространство, владение мячом и контроль над матчами.

Футбол сильно изменился, сегодня все очень тактично, слишком... Сегодня любая команда с двумя линиями по четыре, пять защитников, организованная и хорошо сработанная, усложняет вам задачу. Раньше пространства было намного больше. Сейчас в футболе значительно больше тактики и физики", – приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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