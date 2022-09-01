Все матчи 5 тура французской Лиги 1 прошли в среду. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 5 тур

Анже – Реймс – 2:4

Голы: Буфаль, 59, Юну, 67 – Мунетси, 23, Дзюня, 45+1, Балогун, 70 (пен.), Флипс, 90

Лион – Осер – 2:1

Голы: Тете, 29, Токо-Экамби, 72 – Отре, 80

Монако – Труа – 2:4

Голы: Марипан, 10, Фофана, 63 – Тардье (пен.), 22, Одобер, 45+2, Бальде, 48, Салмье, 78

Удаление: Марипан, 44 (М)

Монпелье – Аяччо – 2:0

Голы: Норден, 28, Вахи, 77

Удаление: Омлин, 45 – Амума, 37

Страсбург – Нант – 1:1

Голы: Диалло, 28 – Мостафа, 85

Ланс – Лорьян – 5:2

Голы: Сотока, 24,77, Саид, 28, Самед, 57, Опенда, 86 – Моффи, 41, 50

Лилль – Ницца – 1:2

Голы: Бамба, 20 – Делор, 22 (пен.), Пепе, 29 (пен.)

Марсель – Клермон – 1:0

Гол: Гуйе, 49

Нереализованный пенальти: Санчес, 87

Ренн – Брест – 3:1

Голы: Родон, 53, Террье, 89, Дуэ, 90+1 – Онора, 57

Тулуза – ПСЖ – 0:3

Голы: Неймар, 37, Мбаппе, 50, Бернат, 90

Вечер был поделен на 2 слота по 5 матчей. Уже в первом произошла сенсация – Монако уступил Труа. Княжеский клуб пока набрал скромные 5 очков и расположился вблизи зоны вылета.

ПСЖ официально подписал звезду Наполи за 23 миллиона

Лион довольно уверенно разобрался с Осером, хотя в конце пропустил. Тете забил очередной мяч за "ткачей". Бывшая звезда Шахтера очень мощно начал сезон – 4+1 в 4 матчах.

Ланс продолжает идти среди лидеров таблицы, набрав 13 очков. Новой жертвой "кроваво-желтых" стал Лорьян. Марсель и ПСЖ имеют столько же пунктов. Провансальцы минимально одолели Клермон, а у действующего чемпиона не было никаких проблем с Тулузой. Месси, как справедливая мама, раздал по ассисту младшим партнерам – Неймару и Мбаппе.

Интересным было и противостояние Лилля с Ниццей. "Доги" вышли вперед, но потом дважды "привозили" пенальти. Второй реализовал их бывший лидер Николя Пепе, приехавший реанимировать карьеру после 80-миллионного провала в Арсенале.

Ман Сити уничтожил Ноттингем благодаря второму подряд хет-трику Холанда, Арсенал обыграл Астон Виллу и возглавил таблицу