Гол Лионеля Месси в ворота сборной Эквадора в четвертьфинале Копа Америка стал особенным для лидера сборной Аргентины.

Лео забил свой 58-й мяч в карьере прямым ударом со штрафного, сообщает ESPN.

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По этому показателю Месси обошел своего извечного конкурента – Криштиану Роналду. Португалец в данный момент имеет в активе 57 таких голов. Эта статистика учитывает мячи рекордсменов на уровне клубов и национальных сборных.

Напомним, что Лионель Месси продолжает выступления на Копа Америка с Аргентиной. В полуфинале турнира "альбиселесте" сыграют против сборной Колумбии.

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