Месси смог опередить извечного конкурента благодаря голу со штрафного в ворота Чили, информирует Sport.es.

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Теперь в активе аргентинца 57 "стандартных" мячей (50 за Барсу и 7 за сборную), а Роналду застрял на отметке 56 (46 за клубы и 10 за сборную Португалии). После перехода в Ювентус Криш только раз отмечался прямым ударом со штрафного. Наиболее плодотворным для португальца был сезон 2010/11, в течение которого он забил 7 мячей. У Месси такой оказалась кампания 2015/16 с девятью точными выстрелами. Процент реализации также в пользу звезды Барселоны – 9 против 6.

Добавим, что сегодня Роналду имеет шанс на "реванш" – в 19:00 сборная Португалии начнет матч первого тура Евро против Венгрии.

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