Соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду продолжается. Благодаря голу в ворота Лиона нападающий ПСЖ опередил своего конкурента в одном из показателей результативности.

Аргентинский нападающий забил единственный гол в поединке Лион – ПСЖ. Действующий чемпион Франции вернул себе лидерство в Лиге 1, потеряв очки только раз в 8-ми турах.

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Этот гол стал для 35-летнего Месси 672-м, который Лео забил не с пенальти. По этому показателю нападающий ПСЖ обошел Криштиану Роналду, который с игры отличился 671 раз. При этом аргентинец сыграл на 150 матчей меньше – 980 против 1130 у португальца.

А вот по общему количеству голов, с учетом 11-метровых, Криштиану опережает Лионеля – 816 против 775 (данные Transfermarkt).

Отметим, что Месси не попал в топ-30 претендентов на "Золотой мяч-2022". Криштиану Роналду оказался в списке, но шансов получить награду у него нет – явным фаворитом является Карим Бензема.

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