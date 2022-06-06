Поединок Аргентина – Эстония (5:0) стал бенефисом Лионеля Месси, который забил все голы своей команды.

Такой голевой праздник позволил семикратному обладателю "Золотого мяча" установить несколько достижений. В частности, Месси обошел Пеле по количеству голов в карьере – 769 против 767.

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Также 34-летний аргентинец опередил Ференца Пушкаша и вышел на 4-е место в списке бомбардиров всех национальных сборных. У Месси теперь 86 голов за сборную Аргентины, знаменитый венгр забил 84. Впереди Лео лишь малайзиец Мохтар Дахари (89), иранец Али Даеи (109) и Криштиану Роналду (117).

Месси стал третьим игроком в истории сборной Аргентины, забившим 5 голов в матче за "альбиселестес", информирует Squawka. Предыдущие случаи были зафиксированы еще в 1941 и 1942 годах.

Кроме того, этот пента-трик является вторым в карьере нападающего – в 2012 году он забил 5 голов Байера (7:1) в поединке Лиги чемпионов. Лионель – единственный игрок в истории футбола, отличившийся 5-ю голами как в одном матче ЛЧ, так и за национальную сборную.

Ни один игрок в истории футбола не имеет больше очков по системе "гол+пас", чем Лео. В активе Месси 1100 очков в 974-х матчах за клуб и сборную. Чтобы дойти до такой статистики, нужно набирать минимум 50 очков в течение 22 сезонов.

Интересно, что для 5-ти голов в ворота Эстонии форварду понадобилось 76 минут. За весь сезон чемпионата Франции 2021/22 Месси забил 6, проведя на поле 2153 минут.

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