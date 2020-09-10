Месси обогнал Роналду в рейтинге сильнейших игроков FIFA 21
Разработчики видеоигр EA Sports отдают предпочтение именно форварду Барселоны.
Компания EA Sports опубликовала на своем официальном сайте рейтинг сильнейших футболистов видеоигры FIFA 21.
Роналду установил уникальное достижение, первым в истории европейских сборных забив 100 голов
Почетное первое место с 93-ма баллами занимает звезда Барсы Лионель Месси. На второй строчке расположился нападающий Юве Криштиану Роналду (92).
Топ-10 игроков FIFA 21:
1. Лионель Месси (Барселона) – 93
2. Криштиану Роналду (Ювентус) – 92
3. Роберт Левандовски (Бавария) – 91
4. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 91
5. Неймар (ПСЖ) – 91
6. Ян Облак (Атлетико) – 91
7. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 90
8. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 90
9. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 90
10. Садио Мане (Ливерпуль) – 90.
Еротична пауза: для Мессі стала на коліна, відверті леді інтригують найсокровеннішим – вони обожнюють не тільки футбол