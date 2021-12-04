"Номер 10 был для него. Я пришел в новую команду, чтобы помочь.

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Это был экстраординарный жест в его исполнении, хотя я ожидал этого, потому что знаю Неймара. Мы играли вместе в Барселоне и дружим. Для меня выглядело более справедливым, чтобы он сохранил "десятку". Именно поэтому я выбрал другой свой любимый номер", – приводит слова обладателя "Золотого мяча-2021" AS.

Напомним, что после переезда на Парк де Пренс Лионель Месси выбрал 30-й номер. Именно под ним он дебютировал на профессиональном уровне в составе Барселоны.

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