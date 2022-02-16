Легендарный тренер Фабио Капелло выделил ключевых персон в первом поединке 1/8 ЛЧ между ПСЖ и Реалом (1:0).

"Верратти был бы лучшим игроком матча, если бы не Мбаппе. Килиан был абсолютным MVP, а Марко показал великолепную игру, доминируя в полузащите.

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Невозможно представить, что Месси все растерял за 6 месяцев. Впрочем, он ни разу никого не обыграл за матч. По-моему, Лионелю здесь грустно", – приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, Месси не реализовал пенальти, а Мбаппе на последних минутах забил единственный гол, давший ПСЖ преимущество перед выездом в Мадрид.

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