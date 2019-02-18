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"Месси невозможно остановить", – тренер Лиона Женезио

17:41 58 Читати українською
"Месси невозможно остановить", – тренер Лиона Женезио
Лионель Месси / соцсети

Главный тренер Лиона Бруно Жезенио оценил способности кафтана Барселоны Лионеля Месси.

"Невозможно остановить Месси. Он может играть при любой тактике, ведь это футбольный гений. Наша задача коллективно организоваться и уменьшить его влияние на поле. Но мы знаем, что если это день Месси, он неудержим.

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Поэтому мы планируем сыграть организованно, как делали это против Манчестер Сити, попробовать уменьшить им пространство. Месси имеет огромное влияние, и если он не сыграет хорошо, мы можем думать о том, что Барселона не будет сильной, но очень трудно иметь план остановить Лео", – цитирует Женезио Marca.

Матч Лион – Барселона состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Лион - Барселона: Вторник 19 февраля 2019

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