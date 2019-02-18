"Месси невозможно остановить", – тренер Лиона Женезио

Главный тренер Лиона Бруно Жезенио оценил способности кафтана Барселоны Лионеля Месси.

"Невозможно остановить Месси. Он может играть при любой тактике, ведь это футбольный гений. Наша задача коллективно организоваться и уменьшить его влияние на поле. Но мы знаем, что если это день Месси, он неудержим.

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Поэтому мы планируем сыграть организованно, как делали это против Манчестер Сити, попробовать уменьшить им пространство. Месси имеет огромное влияние, и если он не сыграет хорошо, мы можем думать о том, что Барселона не будет сильной, но очень трудно иметь план остановить Лео", – цитирует Женезио Marca.

Матч Лион – Барселона состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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