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Месси неоднозначно оценил систему VAR

16:12 19 Читати українською
Месси неоднозначно оценил систему VAR
Лионель Месси / Фото из открытых источников

Форвард сборной Аргентины и испанской Барселоны Лионель Месси поделился мнением о том, нужно ли использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR).

"Должен ли VAR помогать судьям принимать решения? Если систему верно используют, то да. Однако VAR ввели, чтобы вносить ясность, когда есть сомнения, но система все еще не делает этого.

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В конце концов, решение по-прежнему принимаются главным арбитром или его помощником и не всегда базируются на том, что происходит в игре. Я думаю, что VAR очень хорошая вещь, однако она все еще не очень хорошо используется", – сказал Месси в комментарии изданию TyCSports.

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