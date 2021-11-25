"Возьмем, например, четыре команды, одна из которых выиграет Лигу чемпионов – Ман Сити, Ливерпуль, Челси или Баварию – у них нет пассажиров. У ПСЖ их трое: Месси, Мбаппе, Неймар.

Гол и ассист джокера Гвардиолы в видеообзоре матча Манчестер Сити – ПСЖ – 2:1

У них нет никаких шансов выиграть Лигу чемпионов, вообще никаких шансов. Насчет Мбаппе я переживаю еще сильнее. Могу понять Месси частично, ему 34 года, он должен беречь себя на определенные моменты.

Но Мбаппе 22 года, он должен возвращаться назад, помогая одноклубникам против топового Ман Сити. Просто ходить по полю – не для меня. Я просто не могу смириться. Мне все равно, насколько они хороши, они не работают на команду. Времена перевозки пассажиров давно прошли.

Я это говорил и о Роналду, но по крайней мере он забивает голы. Роналду – пассажир без мяча, его голы компенсируют это. Если вы не забиваете, то вы пассажиры, и при таком уровне футбола у вас не будет шансов", – цитирует Каррагера Metro .

Несмотря на поражение от Зинченко и Ко, ПСЖ обеспечил себе второе место квартета А, позволяющее участвовать в плей-офф Лиги чемпионов.