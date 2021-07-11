"Какое хорошее безумие! Это потрясающе. Благодарю тебя, Боже! Мы чемпионы, ё* твою мать. Вперед, черт побери", – написал Месси в своем Instagram.

Игроки сборной Аргентины яркими танцами отпраздновали победу на Копа Америка-2021 – Месси не расставался с трофеем

Отметим, что Месси впервые в своей карьере выиграл трофей в составе национальной команды. Лионель уже был близок к победе на ЧМ-2014 и на двух подряд Кубках Америки в 2015 и 2016 годах, однако проиграл в трех финалах.

Напомним, сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0) в финале Копа Америка-2021 и добыла 15-й Кубок Америки в своей истории.

Аргентина победила Бразилию и выиграла Копа Америка – Месси добыл трофей со сборной, Скалони прервал проклятие